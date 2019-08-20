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Beşiktaş, Steve Mounie'nin peşine düştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'yi kiralamak için harekete geçti.

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Forvet arayışları devam eden Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve Futbol Direktörü Ali Naibi, İngiltere'ye gitmişti. İkilinin Ada'da ilgilendiği isim de ortaya çıktı. Huddersfield forması giyen 24 yaşındaki Steve Mounie, Beşiktaş'ın gündeminde.
 
Başkan Orman'ın Beninli futbolcu için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi
 
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği golcü futbolcu için gelecek cevaba göre harekete geçilecek. Takımdan ayrılacak isimler için de görüşmelerine devam eden Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. Birçok kulüple transfer görüşmesi yapan Isimat-Mirin, Toulouse ile anlaştı.
 
1 yıllığına kiralık olarak ülkesinin yolunu tutan Fransız futbolcunun maaşını da Tolulouse ödeyecek.
 
Fransız ekibi, siyah beyazlılara kiralama bedeli de ödeyecek.
 
TRT Spor

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