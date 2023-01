Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransa'nın Reims takımında forma giyen stoper Andreaw Gravillon için teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ'TAN ANDREAW GRAVILLON İÇİN 4 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Fransız basınında çıkan haberlere göre; siyah beyazlılar Reims'e bonuslar dahil olmak üzere toplam 4 milyon avroluk bir teklif sundu. Hem Fransız hem de Guadeloupe vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'tan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

INTER'DEN TRANSFER EDİLDİ

İtalyan devi Inter'de de forma giyen Gravillon, 2021 - 2022 sezonunu Reims'te kiralık geçirdikten sonra geçtiğimiz yaz 3 milyon avro bonservis bedeliyle Fransız takımına imza attı.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

24 yaşındaki stoper, bu sezon 14 resmi maçta oynarken, Reims'te teknik direktörlüğe Will Still'in gelmesinin ardından formasını kaybetti. Gravillon'un kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

