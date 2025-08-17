İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Beşiktaş Süper Lig perdesini açıyor! Zorlu maçta rakip Eyüpspor

UEFA Konferans Ligi'ndeki St.Patrick's maçı nedeniyle Süper Lig'deki ilk mücadelesi ertelenen Beşiktaş, bugün sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılarda Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle yok. İşte detaylar...

AKŞAM17 Ağustos 2025 Pazar 09:06 - Güncelleme:
Beşiktaş Süper Lig perdesini açıyor! Zorlu maçta rakip Eyüpspor
Avrupa arenasındaki St.Patrick's maçı nedeniyle Süper Lig'deki ilk mücadelesi ertelenen Beşiktaş, bugün Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak müsabakayla birlikte Siyah-Beyazlılar, lige giriş yapacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle yok. Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Kara Kartal, seyircisi önünde Süper Lig'e 3 puanla başlama hedefinde.

BU SEZON 5. RESMİ MAÇ

Ole Gunnar Solskjaer ve öğrencileri, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam Siyah-Beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Kartal, oynadığı bu müsabakalarda 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

