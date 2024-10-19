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Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde tamamladı.

DHA19 Ekim 2024 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasına hazır
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında, yarın saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'la karşılaşacak.

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