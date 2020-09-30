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Spor

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 15:51 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:51
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Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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