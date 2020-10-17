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Spor

Beşiktaş taktik çalıştı

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA17 Ekim 2020 Cumartesi 14:37 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:37
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Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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