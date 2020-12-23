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Spor

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

IHA23 Aralık 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:30
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı için bugün saat 16.00’da özel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.

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