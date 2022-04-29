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Spor

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA29 Nisan 2022 Cuma 15:38 - Güncelleme:
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Can Bozdoğan ile Josef de Souza takımdan ayrı çalıştılar.

İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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