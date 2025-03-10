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Spor

Beşiktaş taraftarı isyan etti: Türk hakem istemiyoruz

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ettiği maçta siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmanın hakemine yönelik tepkilerde bulundu. Taraftarlar hep bir ağızdan, 'Derbide Türk hakem istemiyoruz.' tezahüratında bulundu.

Haber Merkezi10 Mart 2025 Pazartesi 22:23 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarı isyan etti: Türk hakem istemiyoruz
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Karşılaşmada hakemi Zorbay Küçük'ün kararları taraftarların yoğun protestosuna neden oldu.

Siyah beyazlı taraftarlar maçın ikinci yarısında Ciro Immobile'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından tepkisini arttırdı. Beşiktaşlı taraftlarlar 2 hafta sonra Galatasaray ile oynayacakları maçı işaret ederek "Derbide Türk hakem istemiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, Gaziantep FK maçı sonrası yabancı hakem için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir cevap beklediklerini açıkladı.

Karşılaşmas sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Orhan Özalp "Bugün yaptığımız açıklamada ve iki hafta önce başkanımız, derbiler oynanmadan önce bir maçta yabancı hakem olacaksa, eşitlik ilkesine dayanarak Beşiktaşımızın derbilerinde de yabancı hakem talep ettik. TFF'den resmi cevap gelmedi, sosyal medyada TFF Başkanı'nın ağzından olduğu söylenen açıklamaları bir kenara bırakırsak, TFF'den cevap bekliyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp: "Gaziantep FK maçında çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ın hakemler tarafından nasıl bir tutumla karşı karşıya geldiğini gördünüz. Bizim sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın! Beşiktaş olarak önümüzdeki iki maç için TFF'den yabancı hakem talebimize olumlu yanıt vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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