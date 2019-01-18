Beşiktaş taraftarı maç öncesi sadece Burak Yılmaz'ı tribüne çağırmayarak tepki gösterdi

Spor Toto Süper Lig'de 2. yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların Burak Yılmaz gerginliği sürüyor.

Akhisar'da maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında Beşiktaş'ta tribünlere çağrılmayan tek oyuncu Burak Yılmaz oldu.

Öte yandan bir grup Beşiktaş taraftarı, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaş taraftarları arasında tartışma da yaşandı.

(Sporx)