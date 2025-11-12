İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na destek!

Beşiktaş taraftarları, bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu'na, basketbol maçında destek verdi.

Haber Merkezi12 Kasım 2025 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarları, bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu'na, basketbol maçında destek verdi.

Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından o anlar paylaşıldı. Beşiktaş paylaşımına, "Futbol A Takımımızın sporcuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, Dolomiti Energia Trento karşılaşmamızı takip etmek için Akatlar'da" notunu düştü.

