  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki
Spor

Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki

Beşiktaş tribünleri, Alanyaspor maçında kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi. Isınmada destek alan Ersin, maç içinde topla buluştuğu anlarda protesto edildi.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 20:42 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki
ABONE OL

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelede siyah beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.

Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

Alanyaspor'un 16 dakikada iki gol bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'nu topla buluştuğu anlarda ıslıkladı ve protesto etti.

