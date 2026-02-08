Beşiktaş taraftarından Ersin Destanoğlu'na tepki

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırladı. Mücadelede siyah beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi.

Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

Alanyaspor'un 16 dakikada iki gol bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'nu topla buluştuğu anlarda ıslıkladı ve protesto etti.