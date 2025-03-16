İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2025 Pazar / 17 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!
Spor

Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!

Beşiktaş taraftar grubu, Konyaspor mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

HABER MERKEZİ16 Mart 2025 Pazar 11:53 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarından futbolculara tepki!
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında maçı 9 kişi tamamlayan Konyaspor'a 1-0 yenilerek ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Tarihinde ilk kez 9 kişi kalan bir rakibe karşı puan alamayan Beşiktaş'ta taraftarlar, skora ve oyuna tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Konyaspor yenilgisinin ardından sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yayımladı.

Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"TOPÇULAR, çok şey kaybettiniz... Kaybettiğiniz sadece 3 puan değil. Ruhunuzu, futbol geçmişinizi, futbol refleksinizi ve en önemlisi de sorumluluk duygunuzu, samimiyetinizi kaybettiniz. Kendinize saygınızı kaybettiniz.

Bizimle olan bağınızı kaybettiniz.

Duygularınızı kaybettiniz, işinizi iyi yapmıyorsunuz. Mücadele yok, futbol zekası yok, sorumluluk yok.

Hey gevşekler, aldığınız ücretin karşılığını vermediniz, vermiyorsunuz. Formanızı hakkıyla taşıyamadınız, bu formayı hiç hak etmediniz.

Futbol özürlüleri...

Sorun ne?

Sorun nerede?

Sorun kimde?

Yönetimler değişti, teknik ekipler değişti ama siz değişmediniz. Planınız ne? Amacınız ne? İstediğiniz ne?

Beşiktaş Yönetimi'nden tek isteğimiz, her idmanı BEŞİKTAŞ taraftarına açmanız ve bu gevşekleri bize bırakmanız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.