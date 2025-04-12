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Spor

Beşiktaş taraftarından Solskjaer'e büyük tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Başakşehir maçındaki yenilginin ardından Ole Gunnar Solskjaer'e takıma büyük tepki gösterdi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarından Solskjaer'e büyük tepki
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Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın son 15 dakikasına girilirken siyah-beyazlı taraftarlar, Norveçli teknik adama yönelik yaptıkları tezahüratta, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdılar.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, Yusuf Sarı'nın serbest vuruştan attığı golün sonrasında tezahüratlarla siyah-beyazlı futbolcuları protesto etti.

Maçın son düdüğünün ardından ise taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuları yuhaladı.

OYUNCULAR SAHAYA DÖNDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek hesap verecek!" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.

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