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Spor

Beşiktaş taraftarından takıma stadyum önünde görkemli karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta taraftarlar, stadyum önüne takımı coşkulu şekilde karşıladı.

DHA26 Şubat 2021 Cuma 18:14 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 18:34
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, ligin 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma öncesinde bine yakın siyah-beyazlı taraftar, Vodafone Park Stadyumu'nun önüne gelerek takımlarına destek oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan destek çağrısı sonrasında stadyum önünde bulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, marşlar ve meşaleler eşliğinde takımlarını karşıladı.

Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.

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