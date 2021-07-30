Beşiktaş taraftarından Valentin Rosier'e çılgın karşılama

30 Temmuz 2021 Cuma 00:03 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 00:04

Beşiktaş'ın yeniden anlaşma sağladığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi.

Fransız futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inerken, Rosier yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

Beşiktaş'ın Rosier'yi resmi olarak yarın açıklaması bekleniyor.

Fransız oyuncuyu havaalanında bekleyen Beşiktaş taraftarları, "Başkan bize Alex'i getir." şeklinde tezahürat yaparak Alex Teixeira'nın transferi için Ahmet Nur Çebi'ye çağrı yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU GELDİ"

Öte yandan Rosier'in İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından Rosier'in üzerinde "Bırakmam Seni" tişörtü ile "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" paylaşımına yer verildi.