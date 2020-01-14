14.01.2020 14:53 - Güncelleme: 14.01.2020 14:53

TM Dijital Haber Merkezi

Beşiktaş’ta tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül’le 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması her ne kadar memnuniyetle karşılansa da özellikle yaşı geçmiş oyuncularla yapılan anlaşmalar bazı taraftarların tepkisini çekti.

GÖKHAN 36, CANER 33, BURAK 35, ATİBA 37 OLACAK!

Şu anda 34 yaşında olan Gökhan Gönül’ün 36 yaşına kadar kariyerini Beşiktaş’ta sürdürme planı ve yönetimin bu plana dahil olması eleştiri toplarken, Gökhan’ın haricinde yaklaşık 2 hafta önce 34 yaşına gelmiş Burak Yılmaz’la 1 yıl daha yola devam etme kararı kafalarda soru işaretleri bıraktı. 31 yaşındaki Caner Erkin’le en az 2, takımın belki de en iyi performans gösteren isimlerin başında gelen 36’lık Atiba’yla da kontrat uzatmaya hazırlanan Ahmet Nur Çebi’nin bu futbolcuların yerlerini artık genç ve yetenekli ayaklarla doldurması beklenirken, yönetimin isabetli, maliyeti düşük, scout ekibiyle organize olma fikrinden uzak olup risk almaması başta başkan olmak üzere Erdal Torunoğulları’nı da hedef noktasına getirmiş durumda.