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Spor

Beşiktaş taraftarını kahreden haber! Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, başarılı hücum oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in yıldız ismin ayrılığına onay vereceği ve bu sezon gösterdiği kötü performans hakkında 'kayıp bir sezon yaşadı' dediği öğrenildi. İşte detaylar...

20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:37 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarını kahreden haber! Yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor
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Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'la yollarını ayıracağı öne sürüldü. Yönetimin, Körfez ekiplerinin talip olduğu Cezayirli yıldızı yaşadığı sakatlıklar ve yüksek maaşı nedeniyle satmaya sıcak baktığı iddia edildi

Beşiktaş'la sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Cezayirli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Ghezzal'a Körfez ekiplerinin talip olduğu öne sürüldü. 31 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin de hem yaşadığı sakatlıklar hem de yüksek maaşı nedeniyle Rachid Ghezzal'la yolları ayırmaya sıcak baktığı kaydedildi.

KAYIP SEZON OLDU

Beşiktaş'ın sezon sonu Rachid Ghezzal için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de Cezayirli yıldız için daha önce "Ghezzal için kayıp bir sezon oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal bu sezon satkatlık sorunları nedeniyle verimli olamadı. Siyah-beyazlı forma ile 11 lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

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