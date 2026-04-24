  • Beşiktaş taraftarıyla coştu! Kartal kupada yarı finale uçtu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, evinde Alanyaspor ile karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona oyunu kontrol eden siyah-beyazlılar, sahadan 3-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Akşam24 Nisan 2026 Cuma 08:20 - Güncelleme:
Şampiyonluk yarışında havlu atan ve Ziraat Türkiye Kupası'na dört elle sarılan Beşiktaş'ta Avrupa hayalini ve 23 Nisan coşkusunu taraftar hissettirdi.

Hafta içi oynanan kupa maçında tribünler tıklım tıklımdı. Beşiktaş seyircisi önünde topa hükmederek başladı, ilk anlarda kontrollüydü çünkü ligdeki Alanya maçında Güven Yalçın tehlike yaratmıştı. Beşiktaş'ın rakip kale önünde sık sık top çevirmesi sonuç getirdi. Oh'un çizgiden çevirdiği topta Toure sol köşeden fileleri havalandırdı.

İlk yarı Kartal'ın hakimiyetiyle bitti. 46'da Güven Yalçın çıktı. Alanya takımı bu kez geriden oyun kurarak topu talep etmeye başladı. Beşiktaş nispeten sakindi. Enerjisi düşen Alanya 74'te hamlelerini yaptı fakat yeterli olmadı. Son 10 dakikada Kartal gaza bastı; 83'te Oh boş kaleye attı, kaptan Orkun 85'te kafayı kullandı. Kara Kartal 3 gollü Alanya galibiyetiyle taraftarından alkış topladı ve yarı finale uzan taraf oldu.

