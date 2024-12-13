Beşiktaş'ın Twente ile oynayacağı maç öncesi Hollanda'da flaş bir karar alındı.

Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi.

DEPLASMAN YASAĞI UYGULANDI

Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı. 30 Ocak 2025'te oynanacak maçta siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti.