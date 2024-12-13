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Spor

Beşiktaş taraftarlarına kötü haber! Twente maçında yerlerini alamayacaklar

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Maçın Hollanda polisi tarafından 'yüksek riskli' olarak değerlendirilmesinin ardından siyah beyazlı taraftarların stadyuma alınmayacağı açıklandı.

13 Aralık 2024 Cuma 20:16 - Güncelleme:
Beşiktaş taraftarlarına kötü haber! Twente maçında yerlerini alamayacaklar
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Beşiktaş'ın Twente ile oynayacağı maç öncesi Hollanda'da flaş bir karar alındı.

Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi.

DEPLASMAN YASAĞI UYGULANDI

Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı. 30 Ocak 2025'te oynanacak maçta siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti.

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