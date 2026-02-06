Beşiktaş tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli: Emmanuel Agbadou

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Wolverhampton'dan uzun uğraşlar sonucunda transfer ettiği savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 57 farklı ülkeden 197 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün 18 milyon avro karşılığında 4,5 sezonluğuna renklerine bağladığı 28 yaşındaki stoper, kulüp tarihinin 198. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

Agbadou, Beşiktaş'ın devre arasında Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'tan sonra transfer ettiği beşinci futbolcu oldu.

AVRUPA'YA EUPEN İLE ADIM ATTI

Emmanuel Agbadou, 2019 yılında ülkesi takımlarından San Pedro'dan Tunus ekibi US Monastir'e kiralık olarak transfer oldu.

Burada gösterdiği performansla Belçika temsilcisi Eupen'in dikkatini çeken Agbadou, Eylül 2020'de bu kulübün formasına giymeye başladı.

Eupen'de 2 sezonda 64 maçta 6 gollük katkı yapan 28 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağı Temmuz 2022'de Fransa oldu. Eupen'den Fransa takımı Reims'e transfer olan Fildişi Sahilli oyuncu, 2,5 sezonda 80 karşılaşmada görev yaptı ve 3 kez rakip ağları sarstı.

Kariyeri sürekli yukarıya ivmelen Agbadou, o dönemki teknik direktör Vitor Pereira tarafından İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'a transfer edildi. Geçen sezon devre arasında Wolverhampton'a transfer olan deneyimli stoper, 35 maçta 1 gol attı.

"Ada"da 1 yıllık deneyimin ardından Beşiktaş'ın transfer listesine giren Agbadou, yönetimin yoğun çalışması sonucunda siyah-beyazlı formayı giydi.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ ÜÇÜNCÜ FİLDİŞİ SAHİLLİ FUTBOLCU

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ın tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlılar, daha önce 57 farklı ülkeden 197 yabancı futbolcuyu renklerine bağladı. Agbadou, savunma oyuncuları Eric Bailly ve Badra Cisse'den sonra siyah-beyazlılarda Fildişi Sahili vatandaşlığına sahip üçüncü futbolcu oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcuların üçünün de savunma oyuncusu olması dikkati çekti.

MİLLİ FORMAYI 18 KEZ GİYDİ

Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 18 kez giydi.

Deneyimli savunmacı, milli formayı ilk kez Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde sırtına geçirdi. 8 Ekim 2021'de ilk maçına Malavi karşısında çıkan 28 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında teknik direktör Patrice Beaumelle tarafından Serge Aurier'in yerine oyuna dahil olmuştu.

A takım seviyesinde Fildişi Sahili formasını 18 kez giyen Agbadou, 2 gol kaydetti.

EN FAZLA YABANCI TRANSFERİ BREZİLYA'DAN

Siyah-beyazlılar, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı.

Beşiktaş, bugüne dek Brezilya pasaportlu 24 oyuncuyu renklerine bağlarken Almanya ve Portekiz 13'er futbolcuyla bu alanda ikinci, Yugoslavya ise 10 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.