7 Ağustos 2025 Perşembe
  • Beşiktaş tarihine geçti! Tammy Abraham'dan Avrupa'da bir ilk
Spor

Beşiktaş tarihine geçti! Tammy Abraham'dan Avrupa'da bir ilk

Beşiktaş'ın yıldız santrforu Tammy Abraham, Beşiktaş tarihine geçti. İngiliz futbolcu siyah beyazlı formayla bir Avrupa maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk isim oldu.

7 Ağustos 2025 Perşembe 23:07
Beşiktaş tarihine geçti! Tammy Abraham'dan Avrupa'da bir ilk
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, siyah-beyazlılardaki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Abraham, Beşiktaş'taki ilk 3 resmi maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta penaltıdan ağları havalandıran Tammy Abraham, St Patrick's deplasmanında da biri penaltıdan olmak üzere 3 kez fileleri havalandırdı. Abraham, St Patrick's deplasmanında 3 golünü ilk yarıda attı.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

St Patrick's filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

