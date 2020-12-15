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Spor

Beşiktaş, Tarsus maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA15 Aralık 2020 Salı 14:39 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 14:39
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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. İdman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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