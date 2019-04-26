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Beşiktaş, Tayfun Korkut ile görüştü

Beşiktaş'ta yönetim, Şenol Güneş'ten sonra sezon sonu takımın başına gelecek yeni hoca için ince eleyip sık dokuyor.

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Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacak olan teknik direktör Şenol Güneş'in yerine antrenör arayışlarına devam ediyor.

Lucescu ile görüşme yapan siyah-beyazlı yönetim, Tayfun Korkut ile de görüşmesini gerçekleştirdi. Siyah beyazlı yöneticiler ile masaya oturan Korkut, Beşiktaş Kulübü için yapmak istediği projeleri anlattı.

Tayfun Korkut'un futbolculuk hayatında 1.5 yıl Beşiktaş forması giymesinden dolayı camia hakkında bilgi sahibi olması ve uluslararası alandaki tecrübesiyle öne çıkıyor.

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta teknik adamlık koltuğuna oturan Tayfun Korkut, Alman ekibinde görev yaptığı 22 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almasının ardından geçtiğimiz ekim ayında Stuttgart ile yollarını ayırmıştı.

(Takvim)

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