İSTANBUL 6°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, tecrübeli golcünün peşinde! İtalyan basını duyurdu
Spor

Beşiktaş, tecrübeli golcünün peşinde! İtalyan basını duyurdu

İtalyan basınına göre Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Torino forması giyen Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Kolombiyalı golcü için kulübüyle temaslarını artırdığı ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
Beşiktaş, tecrübeli golcünün peşinde! İtalyan basını duyurdu
ABONE OL

Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme bu kez sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan iddialara göre siyah-beyazlılar, Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Kolombiyalı golcü Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.

UDINESE DE İSTİYOR

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; siyah-beyazlı ekip, Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Kara Kartal'ın transfer için Zapata'nın kulübü Torino'ya baskı yaptığı ifade edildi. Öte yandan Kolobiyalı futbolcu için Udinese'nin de devreye girdiği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Torino forması ile 12 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.