Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme bu kez sürpriz bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan iddialara göre siyah-beyazlılar, Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Kolombiyalı golcü Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; siyah-beyazlı ekip, Duvan Zapata'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Kara Kartal'ın transfer için Zapata'nın kulübü Torino'ya baskı yaptığı ifade edildi. Öte yandan Kolobiyalı futbolcu için Udinese'nin de devreye girdiği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Torino forması ile 12 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.