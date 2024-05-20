Beşiktaş tek hedef Ziraat Türkiye Kupası

Süper Lig'in 37'nci haftasında Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak dördüncülük şansını da zora soka Beşiktaş, Türkiye Kupası'na odaklandı.

AVRUPA BİLETİNİ İSTİYOR

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren siyah-beyazlılar, bu sezonu en azından kupayla taçlandırmak ve Avrupa biletini almak istiyor. Trabzonspor'la oynayacağı finale odaklanan Beşiktaş'ta, tüm planlar bunun üzerine yapılmaya başlandı.

Yönetim ve teknik heyet, camiadan özür dilemenin kısa yolu olarak kupayı görüyor. Dünden itibaren tüm konsantrasyonunu kupaya veren Beşiktaş'ta yönetim, bu hafta Nevzat Demir Tesisleri'ne kamp kuracak.

Ümraniye'ye giden yönetim kurulu, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolculara destek oluyor. Eğer ki Türkiye Kupası kaybedilirse; son haftadaki Kasımpaşa maçı sezonun finali olacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya da yenilirse sezonu 6'ncı bitirecek ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.