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Spor

Beşiktaş teklif yükseltti! Vangelis Pavlidis için yoğun mesai

Yeni sezon öncesi kadrosuna santrafor takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica forması giyen 27 yaşındaki Yunan golcü Vangelis Pavlidis için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, 20 milyon euroluk teklifin yetersiz bulunmasının ardından rakamı yükseltti. İşte Beşiktaş'ın yeni teklifi...

BEYZA NUR YILMAZ16 Haziran 2026 Salı 10:39 - Güncelleme:
Beşiktaş teklif yükseltti! Vangelis Pavlidis için yoğun mesai
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Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için girişimlerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YÜKSELTTİ

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Yunan golcü için teklifini 35 milyon euro seviyesine kadar yükseltti.

Beşiktaş'ın daha önce Pavlidis için Benfica'ya 20 milyon euroluk teklif sunduğu, ancak Portekiz temsilcisinin bu rakamı yeterli bulmadığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilirken, Benfica ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yapan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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