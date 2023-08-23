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Spor

Beşiktaş teklifini sundu! Philippe Coutinho aşkı yeniden alevlendi

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho için yeniden devreye girdi. Siyah beyazlılar oyucuya 5 milyon euro teklif sundu.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Beşiktaş teklifini sundu! Philippe Coutinho aşkı yeniden alevlendi
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Beşiktaş sezon başında girişimlerde bulunduğu Philippe Coutinho için yeniden devreye girdi.

5 MİLYON EURO...

Yıllık 5 milyon euroluk teklif sunan siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız futbolcunun kararını beklemeye başladı.

Aston Villa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coutinho için Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin de ciddi ilgisi bulunuyor. Eski Beşiktaşlı Josef de Souza yakın arkadaşının transferi için sezon bitiminde ciddi şekilde uğraşmış ancak ikna etmeyi başaramamıştı.

22 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğmiz sezon Aston Villa formasıyla 22 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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