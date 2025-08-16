Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı ve siyah beyazlı kulübün, Eljif Elmas için teklif yaptığı ileri sürüldü.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas, bonservisini elinde bulunduran Leipzig'de beklentileri karşılayamayınca geçtiğimiz ocak ayında Torino'ya kiralanarak 6 aylığına Serie A'ya dönmüştü.

Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunun yeni sezonda yoluna Leipzig'de mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı ise belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI AMA...

Tuttomercatoweb'in haberine göre; adı eski takımı Napoli'nin yanı sıra Torino ve West Ham'la da anılan Eljif Elmas için Beşiktaş da devreye girdi.

Haberde, siyah beyazlıların Elmas için yıllık 5 milyon euroluk bir yıllık ücret önerdiği ancak 25 yaşındaki futbolcunun bu teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü.

Öte yandan West Ham'ın da Eljif Elmas için ciddi bir teklifte bulunduğu belirtildi. Serie A ya da Premier Lig'de oynamak isteyen Makedon futbolcunun Leipzig'den ayrılışının birkaç gün içinde gerçekleşebileceği iddia edildi.