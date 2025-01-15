Beşiktaş teknik direktör mesaisinde!

Beşiktaş yönetimi yeni hoca seçiminde ince eleyip sık dokuyor. Yapılacak yanlış bir tercihin sadece bu sezona değil, gelecek sezona da olumsuz yansıyabileceğini düşünen yönetim, gerekirse Serdar Topraktepe ile devam edip, yapılanmayı kendi bünyesinde gerçekleştirme düşüncesini de değerlendiriyor. Yönetimin fikri ağırlıklı olarak Alman teknik adamdan yana. Ancak bu konudaki seçenekler ya güven vermiyor ya da çok pahalı. Şu anda takım çalıştırmayan ve gelmesi muhtemel isimlerden biri olan Felix Magath kariyer açısından tatmin edici. Ancak yaşının 71 olması, modern futbola ne kadar uyum sağlayacağı konusunda kaygılara neden oluyor. Diğer Alman aday Roger Schmidt 57 yaşında ve Leipzig'te önemli işlere imza attı. Ancak onun da hem maliyet hem de kariyer açısından sıkıntıları var. Roger Schmidt'in, U.Berlin tarafından da istenmesi, Beşiktaş'a karşı mali açıdan pazarlık gücünü artırıyor.