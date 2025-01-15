İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2025 Çarşamba / 16 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5085
  • EURO
    36,5858
  • ALTIN
    3061.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş teknik direktör mesaisinde!

Sezona Serdar Topraktepe yönetiminde devam eden Beşiktaş teknik direktör arayışlarında ince eleyip sık dokuyor. Siyah beyazlı ekip listesinde 3 isim yer alıyor ancak bir isim üzerinde netlik sağlanmadı. İşte detaylar...

Akşam15 Ocak 2025 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Beşiktaş teknik direktör mesaisinde!
ABONE OL

Beşiktaş yönetimi yeni hoca seçiminde ince eleyip sık dokuyor. Yapılacak yanlış bir tercihin sadece bu sezona değil, gelecek sezona da olumsuz yansıyabileceğini düşünen yönetim, gerekirse Serdar Topraktepe ile devam edip, yapılanmayı kendi bünyesinde gerçekleştirme düşüncesini de değerlendiriyor. Yönetimin fikri ağırlıklı olarak Alman teknik adamdan yana. Ancak bu konudaki seçenekler ya güven vermiyor ya da çok pahalı. Şu anda takım çalıştırmayan ve gelmesi muhtemel isimlerden biri olan Felix Magath kariyer açısından tatmin edici. Ancak yaşının 71 olması, modern futbola ne kadar uyum sağlayacağı konusunda kaygılara neden oluyor. Diğer Alman aday Roger Schmidt 57 yaşında ve Leipzig'te önemli işlere imza attı. Ancak onun da hem maliyet hem de kariyer açısından sıkıntıları var. Roger Schmidt'in, U.Berlin tarafından da istenmesi, Beşiktaş'a karşı mali açıdan pazarlık gücünü artırıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.