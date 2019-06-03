Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı belli oldu

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'te yeni teknik direktör Abdullah Avcı'ın yardımcısı Şenol Fidan oldu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Şenol Fidan, kariyerinde en çok siyah beyazlı formayı terletti. Antrenörlük kariyerine Beykozspor'da başlayan Şenol Fidan, bu kulüpte teknik direktörlüğe kadar yükseldi.

Ardından Kahramanmaraşspor'un hocası olan tecrübeli çalıştırıcı, ardından uzun yıllar Mehmet Özdilek'in yardımcılığını yaptı. Özdilek ile sırasıyla Antalyaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyespor ve Gençlerbirliği'nde antrenörlüklük görevinde bulundu.

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapan Şenol Fidan, 4 Mart 2019 tarihinde bu sorumluluğundan ayrılmıştı.