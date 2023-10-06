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Spor

Beşiktaş'ta bir dönem bitti! Şenol Güneş görevinden istifa etti

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, görevinden istifa etti. Siyah-beyazlı kulüp bu kararı resmen açıkladı. İşte detaylar...

6 Ekim 2023 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta bir dönem bitti! Şenol Güneş görevinden istifa etti
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Beşiktaş'ta Trabzonspor, Adana Demirspor mağlubiyetlerinin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında 2-0 öndeyken alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş görevi bıraktı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ

Maçın ardından yönetim kurulu ile görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş, görevinden istifa etme kararı aldı. Şenol Güneş, bugün gerçekleştirilen idmanda takımın başında yer almadı.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş Kulübü, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığını resmen açıkladı; işte o sözler!

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.

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