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Spor

Beşiktaş teknik direktörüne kavuşuyor! İşte Solskjaer'in geliş saati

Beşiktaş'ta teknik direktör bekleyişi sona eriyor. Siyah beyazlılar son olarak Manchester United'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı ile anlaşmaya vardı. Solskjaer'in İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 10:11 - Güncelleme:
Beşiktaş teknik direktörüne kavuşuyor! İşte Solskjaer'in geliş saati
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Beşiktaş uzun süredir devam eden teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. TRT Spor'da yer alan habere göre, Solskjaer'in bugün saat 15.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Solskjaer kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

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