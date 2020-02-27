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Spor

Beşiktaş TFF'yi köşeye sıkıştırdı

Tahkim karşısına çıkacak Beşiktaş'ın savunmasını belli oldu. Kartal, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvurmuş ve ret yanıtı almıştı. Hakem Hüseyin Göçek'in raporuna yazdığı iki konunun tezat olduğunu belirten siyah-beyazlılar, bilirkişiden de aldığı onayla ret kararının iptalini isteyecek.

27 Şubat 2020 Perşembe11:01 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:01

Beşiktaş, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor. TFF'den olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar bugün Tahkim Kurulu karşısına çıkacak. Beşiktaş yönetimi bu savunma öncesinde TFF'nin kendilerine verdiği yanıtta yer alan hakem Hüseyin Göçek'in, "Düdüğümü Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda çaldım. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisinin ardından topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu başlattım" ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişiye başvuru yaptı.

'İFADELERİ DOĞRU DEĞİL'

Bilirkişi, 20 sayfadan oluşan Adli Video Analizi Uzman Mütalaası dosyasında, kural hatasına konu olan pozisyon üzerinde çeşitli materyaller aracılığıyla incelemeler yaptı ve Beşiktaş'a pozisyonla ilgili yanıt verdi. Hakemin ifadelerinin doğru olmadığı belirtilen raporda yer alan cevaplar Sabah Gazetesi'nde yer aldı:

İŞTE O RAPOR

1- Bir kolunu havaya kaldırarak düdüğü ağzına götürüp, düdüğü çaldığı ilk anda topun havada olduğu, herhangi bir oyuncu hakimiyetinde olmadığı, herhangi bir oyuncunun topa dokunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

2- Hüseyin Göçek, yaralı oyuncunun tedavisinin yaptırıldığından bahsetmişse de yaralı oyuncuya herhangi bir tedavi yapılmadığı, oyuncunun yerden kalktığı izlenmiştir. Olaya ilişkin deşifre klibi hazırlanmış olup, tüm kareler ardışık olarak raporda sunulmuştur.

NEDEN TEKRAR İSTENMİŞTİ?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde Kartal'dan Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmış, hakem de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Hakem Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu.

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