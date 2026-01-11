İSTANBUL 3°C / -2°C
  Spor
  Beşiktaş, Thilo Kehrer için resmen devrede
Spor

Beşiktaş, Thilo Kehrer için resmen devrede

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Monaco forması giyen Thilo Kehrer için harekete geçti. Foot Mercato'ya göre siyah-beyazlıların bonuslar dahil 8 milyon euro'luk teklif sunduğu belirtildi.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Stoper transferi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Thilo Kehrer için Monaco'nun kapısını çaldı.

Fransız ekibinde forma giyen Thilo Kehrer ile ilgilenen Beşiktaş'ın teklifi de ortaya çıktı.

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki savunma oyuncusu için bonuslar dahil 8 milyon euro'luk bir teklifle Monaco'nun kapısını çaldı.

Monaco'nun, Kehrer için Beşiktaş'tan gelen bu teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Alman savunma oyuncusu, bu sezon Monaco forması altında 20 maçta süre buldu.

