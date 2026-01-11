Beşiktaş, Thilo Kehrer için resmen devrede

Stoper transferi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Thilo Kehrer için Monaco'nun kapısını çaldı.

Fransız ekibinde forma giyen Thilo Kehrer ile ilgilenen Beşiktaş'ın teklifi de ortaya çıktı.

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 29 yaşındaki savunma oyuncusu için bonuslar dahil 8 milyon euro'luk bir teklifle Monaco'nun kapısını çaldı.

Monaco'nun, Kehrer için Beşiktaş'tan gelen bu teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Alman savunma oyuncusu, bu sezon Monaco forması altında 20 maçta süre buldu.