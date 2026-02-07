İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Beşiktaş, THY deplasmanında kazandı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

7 Şubat 2026 Cumartesi 23:06
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Kandemir, Davut Köseoğlu

Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Büşra
Kılıçlı, Orthman)

Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç, Adelusi, Merve Tanıl)

Setler: 25-23, 22-25, 17-25, 17-25

Süre: 118 dakika (34, 33, 26, 25)

