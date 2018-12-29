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Beşiktaş Tosic'i transfer edecek

Stoper bölgesinde sıkıntı çeken Beşiktaş'ta gözler eski futbolcusu Dusko Tosic'e çevrildi.

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Beşiktaş'ın stoper adayları arasında birçok isim geçiyor. Sezon başında Çin'e giden Dusko Tosic de geri dönmesi muhtemel isimlerden biri. 

Guangzhou forması giyen Tosic'in, Beşiktaş'ı yakından tanıması uyum problemini kolay aşmasını da sağlayacak. Kadrosunda 4 yabancı bulunan Guangzhou takımı, bunlardan birini göndermek ya da kiraya verme fikrine sıcak bakıyor. 

Dusko Tosic geçen sezon Çin Ligi'nde 13 karşılaşmada forma giydi ve 1 de gol attı.

(Aksam)

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