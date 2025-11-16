İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u 98-84 yenerek ligde 8'de 8 yaptı. Siyah-beyazlılar, Basketbol Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezona 8'de 8 ile başlangıç yaptı.

16 Kasım 2025 Pazar 18:13
Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle döndü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Trabzonspor'u 98-84 yendi.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez 8'de 8 yapan siyah-beyazlı ekip, liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım ise 4'üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş GAİN, Berk Uğurlu, Mathews ve Brown'ın isabetli atışlarıyla 7-0'lık seri yakaladı. Trabzonspor, rakibine Hamm ve Berk Demir'le cevap vermek istese de Mathews ve Brown'ın etkili oyunuyla siyah-beyazlılar, ilk 5 dakikayı 14-4 önde bitirdi. Lemar, Dotson ve Yiğit Arslan'ın 3 sayılık atışlarıyla oyunda üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 31-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Beşiktaş'ın Zizic ve Yiğit Arslan'la bulduğu sayılara Hamm ve Grant ile karşılık vermeye çalışan Trabzonspor, 17'nci dakikada farkı 10'a indirdi. Beşiktaş, oyunda isabetli atışlarını sürdürerek ilk devreyi 50-36 üstün bitirdi.

Etkili oyununa devam eden siyah-beyazlılar, maçın üçüncü periyodunu 78-63 önde geçti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Tinkle ve Taylor'ın sayılarıyla oyuna ortak olmaya çalışan bordo-mavililer, 34. dakikada farkı tekrar 10 sayıya kadar indirmeyi başarsa da siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 98-84 üstün ayrıldı.

Bu arada, karşılaşmanın en skoreri 21 sayıyla Trabzonsporlu oyuncu Reed oldu.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

Trabzonspor: Reed 21, Berk Demir 5, Yeboah 11, Hamm 15, Taylor 5, Grant 12, Tinkle 9, İsmail Cem Ulusoy, Ege Arar, Silins 6, Dorukhan Engindeniz

Beşiktaş GAİN: Mathews 12, Berk Uğurlu 9, Morgan 6, Brown 10, Zizic 20, Dotson 8, Kamagate 11, Yiğit Arslan 8, Lemar 14, Canberk Kuş

1. Periyot: 15-31

Devre: 36-50

3. Periyot: 63-78

Beş faulle çıkan: 39.56 İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor)

