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Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maçı için geri sayım! Nefesler tutuldu

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo mavililer, geçen sezondan bu yana hasretini sürdürdüğü deplasman galibiyetini bu maçla bitirmek isteyecek.

Akşam15 Şubat 2025 Cumartesi 08:06 - Güncelleme:
Beşiktaş-Trabzonspor maçı için geri sayım! Nefesler tutuldu
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Süper Lig'in 24. haftasında bugün Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına giremeyen ve Avrupa kupalarında da istediği başarıyı yakalayamayan iki takım, derbi galibiyeti ile taraftarlarını sevindirmek isteyecek.

Kara Kartal'da Paulista, Emrecan, Zaynutdinov sakat. Bireysel çalışan Necip Uysal da kadroda olmayacak. Cezasını tamamlayan Rafa Silva'nın forma giymesi bekleniyor. Sivas maçında sakatlık yaşayan Gedson'un durumu belirsiz. Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Immobile ise sarı kart sınırında. Süper Lig'de deplasmandaki son galibiyeti geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir karşısında alan Bordo-Mavililer, bu hasreti bitirmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Nwakaeme ve yeni transfer Folcarelli kadroda yer aldı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük dış saha galibiyeti hasretine son verecek. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te Sarı-Lacivertliler'e karşı deplasmanda 3-'lik skorla alanFırtına, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

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