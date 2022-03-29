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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçının taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

AA29 Mart 2022 Salı 14:40 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 14:40
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idmanda, siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

İstasyon koşularının ardından koordinasyon uygulamaları üzerinde duran oyuncular, çift kale taktik maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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