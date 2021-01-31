31 Ocak 2021 Pazar 12:28 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 12:28

Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), dev maçın VAR'ını da açıkladı. Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Ali Palabıyık oturacak. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakemleri (AVAR) olarak ise Burak Şeker ve Bahattin Duran görev alacak.