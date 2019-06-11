Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 65 puanla 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlı kulüp, eski yıldızının transferinde mutlu sona yaklaştı.

Beşiktaş'a haber yolladı

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Portekiz ekibi Porto'nun Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'ı renklerine bağlamak üzere girişimlere başladı. Geride bıraktığımız sezon çarpraz bağlarının kopması sebebiyle Porto'da sadece 11 maçta oynayan Aboubakar menajeri aracılığıyla Beşiktaş yönetimine haber gönderdi. Siyah beyazlılar transferde büyük yol kat etti.

Oyuncunun menajeri ve Porto kulübü yetkilileriyle yarın İspanya'da görüşme gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ın 2016'nın Ağustos ayında 2,5 milyon Euro bedelle kiraladığı Kamerunlu golcü, siyah beyazlı formayla 38 resmi maçta görev aldı. Bu maçlarda 19 gol atan 27 yaşındaki oyuncu 4 de asist yaptı.

Sağ beke Caiçara ya da Sangare

Kartal, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın resmi sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Savunmanın sağını sağlama almak isteyen Siyah-Beyazlı takımın hedefindeki ilk isim Avcı’nın da yakından tanıdığı Başakşehirli Junior Caiçara. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşırken, yönetim Başakşehir Kulübü ile de görüşmelere başladı.Caiçara için ortak noktada buluşulursa bu oyuncuya en kısa sürede imza attırılacak. Ancak görüşmelerde hedefe ulaşılamazsa, bu kez rota Antalyasporlu Nazım Sangare’ye çevrilecek. A Milli Takım kadrosuna da alınan Sangare için de Antalyaspor ile ilk temas kuruldu ve transfer şartları soruldu. Kartal’ın bir diğer sağ bek adayı da Bragalı Pablo Santos...

Avrupa devlerinin Dorukhan kapışması

Beşiktaş yönetimi, bir yandan transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da takımdaki genç yıldızlara gelen tekliflerle ilgileniyor. Son dönemde siyah-beyazlıların yıldızı Dorukhan için İtalyan ekipleri büyük bir yarışın içine girdiler. Çizme'den gelen iddialara göre genç yıldızla en ciddi şekilde ilgilenen ekip Milan... Ayrıca Inter ve Fiorentina'da ısrarla Dorukhan'ı istiyor. Beşiktaş'ın şimdiye kadar Dorukhan için sadece Frankfurt'tan teklif aldığı iddia edilirken, 8 milyon Euro civarındaki teklifin reddedildiği bildirildi.

İddiaların belki de en ilgi çekici olan Milan'ın, Dorukhan için Beşiktaş'a Hakan Çalhanoğlu ve artı para teklif edeceği iddiası oldu. Radio CRC'de yer alan iddiaya göre orta sahaya 8 numara arayan Milan, pek çok talibi olan Dorukhan için Türk ekibini ikna etmek için kadroda düşünmediği Hakan'ı kullanacak.

Resmi teklif için İzlanda maçından sonra harekete geçileceği rakamın 2-3 gün içinde netleşeceği bildirildi.

Boca juniors'tan Medel'e teklif

Öte yandan ayrılacağı konuşulan Medel için ilk teklif Boca Juniors'tan geldi. Arjantin ekibi Şilili ön libero için siyah-beyazlılara 3 milyon Euro teklif etti. Beşiktaş'ın kapıyı 5 milyon euro'dan açmasına rağmen Medel'in takımdan ayrılmasına yardımcı olacağı gelen bilgiler arasında.