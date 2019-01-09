Beşiktaş transfer haberleri 9 Ocak BJK son dakika transfer gelişmeleri nedir
Beşiktaş transfer haberleri 9 Ocak BJK son dakika transfer gelişmeleri siyah beyazlı taraftarlar tarafından araştırılıyor. TFF tarafından belirlenen resmi transfer sezonu açıldı ve Beşiktaş transfer gelişmeleri de hız kazanmaya başladı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri futbol severlerin merak konusu oldu. 9 Ocak Beşiktaş transfer gündeminde birbirinden yıldız isimler bulunuyor. İngiliz kulübü West Ham, Medel'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan West Ham'ın Beşiktaş'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, 'Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım' ifadelerini kullandı.
9 Ocak Beşiktaş transfer haberlerinde neler var BJK son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Beşiktaş transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı. İşte, 9 Ocak güncel Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika BJK transfer gelişmeleri. 9 Ocak Beşiktaş transfer haberlerinde neler var BJK son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Beşiktaş transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri hız kazandı. Beşiktaş, Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Arda Turan gündemimizde yok. Şu anda sağ bek dışında gündemimizde olan bir transfer yok." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi. Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ – 9 OCAK
ARDA'DAN AYRILIK KARARI
Formayı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın bir de üzerine Robinho'nun da alınmasıyla Başakşehir'de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istiyor. Arda Turan bu durumu yakın dostu olan Burak Yılmaz'la da paylaştı.
BURAK ÖNERDİ, GÜNEŞ ONAYLADI
Burak'ın tavsiyesi Şenol Güneş'in onayıyla siyah-beyazlı yönetim Arda Turan ile görüşmelere başladı. Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakıldığı, Q7'nin son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel'in sözleşme yenilemediği, Lens'in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş'in kulağına hoş geldi.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA POZ...
Daha önceki dönemlerde Arda Turan ile Beşiktaş arasında bir yakınlaşma olmuştu. Hatta Arda siyah-beyazlı formayla poz dahi vermişti.
West Ham'dan Medel için yeni teklif
İngiliz kulübü West Ham, Medel'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan West Ham'ın Beşiktaş'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi. West Ham teknik ekibinin Medel'in takımda görme isteğini yönetime bildirmesinin ardından İngiliz ekibinin yetkilileri harekete geçecek.
Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
NELER YAŞANMIŞTI?
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edilen West Ham'da teknik direktör Manuel Pellegrini, konu hakkında konuştu.
2-2 biten Brighton maçının ardından basın mensupları, tecrübeli teknik direktöre Gary Medel transferini sorarken Pellegrini, ''Varsayımlar hakkında konuşamam. Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor. O yüzden bu soruya bir cevap veremem.'' diye konuştu.
TARAFTAR, MEDEL'İ İSTİYOR
Öte yandan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, ''West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?'' anketinde %69 evet cevabı verirken taraftarların sadece %31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi.
Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı.
"KARİYERİM İÇİN EN GÜZEL ZAMANLARDI"
Hollanda'da kariyerinin en güzel günlerini geçirdiğini söyleyen Fransız stoper, "PSV Eindhoven'da ve Hollanda'da oynamak, kariyerim açısından en güzel zamanlardı. Bir aileye sahip oldum PSV'de. Çok kupalar, çok önemli maçlar kazandık. İyi arkadaşlarım oldu ve sadece takım arkadaşı değil, aynı zamanda gerçek arkadaş oldular bana. Taraftarlara da teşekkürler. Hollanda'da gerçekten harika zaman geçirdim" dedi.
3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mirin, yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin euro alacak ve önümüzdeki üç sezon için de 1 milyon 250 bin euro, 1 milyon 275 bin euro ve 1 milyon 300 bin euro kazanacak.
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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;
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