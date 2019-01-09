İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4786
  • 6,2767
  • 225.584
  • 90.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş transfer haberleri 9 Ocak BJK son dakika transfer gelişmeleri nedir

Beşiktaş transfer haberleri 9 Ocak BJK son dakika transfer gelişmeleri siyah beyazlı taraftarlar tarafından araştırılıyor. TFF tarafından belirlenen resmi transfer sezonu açıldı ve Beşiktaş transfer gelişmeleri de hız kazanmaya başladı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri futbol severlerin merak konusu oldu. 9 Ocak Beşiktaş transfer gündeminde birbirinden yıldız isimler bulunuyor. İngiliz kulübü West Ham, Medel'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan West Ham'ın Beşiktaş'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, 'Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım' ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

9 Ocak Beşiktaş transfer haberlerinde neler var BJK son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Beşiktaş transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı.  İşte, 9 Ocak güncel Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika BJK transfer gelişmeleri.   9 Ocak Beşiktaş transfer haberlerinde neler var BJK son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Beşiktaş transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri hız kazandı.  Beşiktaş, Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Arda Turan gündemimizde yok. Şu anda sağ bek dışında gündemimizde olan bir transfer yok." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi. Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ O İSMİ TRANSFER ETTİ - TIKLA ÖĞREN

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ – 9 OCAK

Beşiktaş bombayı patlattı! İşte yeni transfer
 
Beşiktaş, Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 
 
 
"ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK"
 
Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Arda Turan gündemimizde yok. Şu anda sağ bek dışında gündemimizde olan bir transfer yok." ifadelerini kullandı.
 
Beşiktaş, Arda Turan transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladı
 
Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patlarken flaş bir haber daha geldi. Robinho ve Serdar Taşçı transferlerini bitiren Medipol Başakşehir'de yılın transfer sürprizi Arda Turan. Yılın transfer sürprizi ise Medipol Başakşehir'de kiralık olarak foma giyen Arda Turan ile geldi. İşte detaylar...

ARDA'DAN AYRILIK KARARI

Formayı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın bir de üzerine Robinho'nun da alınmasıyla Başakşehir'de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istiyor. Arda Turan bu durumu yakın dostu olan Burak Yılmaz'la da paylaştı.

BURAK ÖNERDİ, GÜNEŞ ONAYLADI

Burak'ın tavsiyesi Şenol Güneş'in onayıyla siyah-beyazlı yönetim Arda Turan ile görüşmelere başladı. Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakıldığı, Q7'nin son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel'in sözleşme yenilemediği, Lens'in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş'in kulağına hoş geldi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA POZ...

Daha önceki dönemlerde Arda Turan ile Beşiktaş arasında bir yakınlaşma olmuştu. Hatta Arda siyah-beyazlı formayla poz dahi vermişti.

West Ham'dan Medel için yeni teklif

İngiliz kulübü West Ham, Medel'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan West Ham'ın Beşiktaş'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi. West Ham teknik ekibinin Medel'in takımda görme isteğini yönetime bildirmesinin ardından İngiliz ekibinin yetkilileri harekete geçecek.

Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edilen West Ham'da teknik direktör Manuel Pellegrini, konu hakkında konuştu.

2-2 biten Brighton maçının ardından basın mensupları, tecrübeli teknik direktöre Gary Medel transferini sorarken Pellegrini, ''Varsayımlar hakkında konuşamam. Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor. O yüzden bu soruya bir cevap veremem.'' diye konuştu.

TARAFTAR, MEDEL'İ İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, ''West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?'' anketinde %69 evet cevabı verirken taraftarların sadece %31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi.

Beşiktaş'ta Vida'nın alternatifi Zapata
 
VİDA’NIN talipleri her geçen gün artıyor. Fulham, Beşiktaş’a 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.
 
Monaco da Hırvat stoperle ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar ise 14 milyon euro seviyelerinde Vida’yı satmayı düşünüyor. Kartal, bir yandan da alternatifler konusunda çalışmaları sürdürüyor. Bu isimlerden biri Milan’ın Kolombiyalı savunmacısı Zapata. Başarılı oyuncu ve kulübü ile görüşmeler sürüyor. 
 
Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'ın istediğini hissettim

Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİM İÇİN EN GÜZEL ZAMANLARDI"

Hollanda'da kariyerinin en güzel günlerini geçirdiğini söyleyen Fransız stoper, "PSV Eindhoven'da ve Hollanda'da oynamak, kariyerim açısından en güzel zamanlardı. Bir aileye sahip oldum PSV'de. Çok kupalar, çok önemli maçlar kazandık. İyi arkadaşlarım oldu ve sadece takım arkadaşı değil, aynı zamanda gerçek arkadaş oldular bana. Taraftarlara da teşekkürler. Hollanda'da gerçekten harika zaman geçirdim" dedi.

3,5 yıllık sözleşme imzalayan Mirin, yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin euro alacak ve önümüzdeki üç sezon için de 1 milyon 250 bin euro, 1 milyon 275 bin euro ve 1 milyon 300 bin euro kazanacak.

Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli...

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.
 
Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
 
Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,
 
uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. 
 
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
 
Adriano, Flamengo'ya teklif edildi
 
Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi. Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.
 
YAŞI VE MAAŞI ENGEL OLDU
 
Adriano'nun 34 yaşında olmasından dolayı ve maaşını yüksek bulması nedeniyle Flamengo'nun transferi düşünmediği belirtildi.
 
Sene sonunda Beşiktaş ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekipte 18 maça çıktı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

İran'dan Avrupa'yı köşeye sıkıştıracak iddia

İran'dan Avrupa'yı köşeye sıkıştıracak iddia

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Türkiye harekete geçti: Özelliğiyle bölgede tek

Türkiye harekete geçti: Özelliğiyle bölgede tek

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

Seçim günü yasakları belli oldu

Seçim günü yasakları belli oldu

'Başkan Erdoğan 31 Ocak'ta açıklayacak'

'Başkan Erdoğan 31 Ocak'ta açıklayacak'

İngiltere'de hükümete 'Brexit' darbesi

İngiltere'de hükümete 'Brexit' darbesi
 

POPÜLER HABERLER

Filipinler, Surion helikopterlerini satın alma siparişini iptal etti

Filipinler, Surion helikopterlerini satın alma siparişini iptal etti

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA