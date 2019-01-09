Beşiktaş transfer haberleri 9 Ocak BJK son dakika transfer gelişmeleri nedir

9 Ocak Beşiktaş transfer haberlerinde neler var BJK son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Beşiktaş transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı. İşte, 9 Ocak güncel Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika BJK transfer gelişmeleri. 9 Ocak Beşiktaş transfer haberlerinde neler var BJK son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Beşiktaş transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Beşiktaş’ta transfer gelişmeleri hız kazandı. Beşiktaş, Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Arda Turan gündemimizde yok. Şu anda sağ bek dışında gündemimizde olan bir transfer yok." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra ilk röportajını verdi. Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini cezbettiğini belirten Isimat-Mirin, "Türkiye'de çok ünlü bir takıma transfer oldum. Beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için devre arasında transfer olmak hem çok ilginçti, hem de aslında doğruydu. Yeni kulübüme odaklandım ve kendimi göstermek için gerçekten odaklandım" ifadelerini kullandı. Bu arada Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, Flamengo'ya teklif edildi ancak Brezilya ekibi Adriano'yu istemedi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli sol bek Adriano için Brezilya'dan transfer iddiası geldi. Coluna do Flamengo sitesinin haberine göre menajerler aracılığıyla Flamengo'ya Adriano teklif edildi. Ancak Flamengo, kendilerine teklif edilen Adriano'yu reddetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ – 9 OCAK

Beşiktaş bombayı patlattı! İşte yeni transfer Beşiktaş, Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. "ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK" Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyleyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Arda Turan gündemimizde yok. Şu anda sağ bek dışında gündemimizde olan bir transfer yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Arda Turan transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladı

Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patlarken flaş bir haber daha geldi. Robinho ve Serdar Taşçı transferlerini bitiren Medipol Başakşehir'de yılın transfer sürprizi Arda Turan. Yılın transfer sürprizi ise Medipol Başakşehir'de kiralık olarak foma giyen Arda Turan ile geldi. İşte detaylar...

ARDA'DAN AYRILIK KARARI

Formayı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın bir de üzerine Robinho'nun da alınmasıyla Başakşehir'de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istiyor. Arda Turan bu durumu yakın dostu olan Burak Yılmaz'la da paylaştı.

BURAK ÖNERDİ, GÜNEŞ ONAYLADI

Burak'ın tavsiyesi Şenol Güneş'in onayıyla siyah-beyazlı yönetim Arda Turan ile görüşmelere başladı. Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakıldığı, Q7'nin son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel'in sözleşme yenilemediği, Lens'in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş'in kulağına hoş geldi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA POZ...

Daha önceki dönemlerde Arda Turan ile Beşiktaş arasında bir yakınlaşma olmuştu. Hatta Arda siyah-beyazlı formayla poz dahi vermişti.

West Ham'dan Medel için yeni teklif

İngiliz kulübü West Ham, Medel'de ısrarlı... Yaklaşık 1 aydan beri Şilili futbolcu için nabız yoklaması yapan ancak ciddi bir adım atmayan West Ham'ın Beşiktaş'ın kapısını farklı bir teklifle çalacağı öğrenildi. West Ham teknik ekibinin Medel'in takımda görme isteğini yönetime bildirmesinin ardından İngiliz ekibinin yetkilileri harekete geçecek.

Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın kabul edilmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edilen West Ham'da teknik direktör Manuel Pellegrini, konu hakkında konuştu.

2-2 biten Brighton maçının ardından basın mensupları, tecrübeli teknik direktöre Gary Medel transferini sorarken Pellegrini, ''Varsayımlar hakkında konuşamam. Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor. O yüzden bu soruya bir cevap veremem.'' diye konuştu.

TARAFTAR, MEDEL'İ İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgilenen West Ham, taraftarlarından onayı aldı. West Ham taraftarları, ''West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?'' anketinde %69 evet cevabı verirken taraftarların sadece %31'lik kısmı bu transferin gerçekleşmesini istemedi.

Beşiktaş'ta Vida'nın alternatifi Zapata

VİDA’NIN talipleri her geçen gün artıyor. Fulham, Beşiktaş’a 12 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.

Monaco da Hırvat stoperle ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar ise 14 milyon euro seviyelerinde Vida’yı satmayı düşünüyor. Kartal, bir yandan da alternatifler konusunda çalışmaları sürdürüyor. Bu isimlerden biri Milan’ın Kolombiyalı savunmacısı Zapata. Başarılı oyuncu ve kulübü ile görüşmeler sürüyor.

Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'ın istediğini hissettim