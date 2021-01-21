21 Ocak 2021 Perşembe 23:28 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:36

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Fatih Karagümrük maçının ardından siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı Emre Kocadağ Hulk ile ilgilendiklerini duyurmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma bölgesine de transfer istediği belirtilmişti.

Brezilya'da yayın yapan O Globo gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde siyah beyazlılar'ın Flamengo'da forma giyen Leo Pereira'yı satın alma opsiyonuyla altı aylığına kiralamak için teklifte bulunduğunu öne sürdü. Flamengo yönetiminin ise ligin son haftalarına girilmesi nedeniyle acele bir karar vermek istemediği kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Athletico Paranaense'den 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle şimdiki kulübünün yolunu tutan 1.89 boyundaki savunmacı, bu sezon 17 maçta forma giyerken rakip fileleri bir kez havalandırdı.