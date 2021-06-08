08 Haziran 2021 Salı 16:18 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 16:18

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Siyah beyazlıların gündemine gelen son isim ise Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Mısırlı golcü Ahmed Hassan Kouka.

Mısır basınında yer alan habere göre; siyah beyazlı yönetimin Kouka'yı kiralık olarak takıma kazandırmak istediği ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun da bulunduğu bir teklifi Yunan kulübüne sunacağı öğrenildi.

28 yaşındaki forvet, Olympiakos formasıyla 90 maça çıktı ve 38 gol, 7 asist yaparak toplam 45 gole doğrudan katkıda bulundu. Kouka geride kalan sezonu ise 39 resmi maçta 15 gol, 6 asistle tamamladı.

İki kez Yunan Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan Ahmed Hassan Kouka'nın Olympiakos ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Portekiz vatandaşlığı da bulunan golcü oyuncu Rio Ave ve Braga'da da forma giydi.

Star.com.tr