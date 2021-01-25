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Spor

Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'ta Nicolas Isımat-Mirin ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ın Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, kariyerine ABD'de devam etmeye hazırlanıyor. MLS ekibi Kansas City, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:18 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:18
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Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin ile yollarını ayırıyor.

NTV'nin haberine göre, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen MLS ekibi Kansas City, siyah beyazlılar ile temasa geçti.

Teklife olumlu yaklaşan 29 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde kariyerine Birleşik Amerika'da devam edecek. Beşiktaş Mirin için bonservis bedeli talebinde bulunmayacak.

2018-2019 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin Euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.

Fransız oyuncu, bu sezon başında teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Mirin, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.

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