Beşiktaş transfer hedefini belirledi! 4 yıldız için geri sayım

Beşiktaş'ta yeni yönetim, çalışmalara hızlı bir şekilde başlamıştı. İlk olarak takım içindeki dengeleri oturtmaya başlayan Siyah-Beyazlılar, ay sonundan itibaren ise tüm enerjisini transfer için harcayacak. Bu doğrultuda idareciler, öncelikli olarak 4 hedef belirledi.

İLK HEDEF TALISCA

Başkan Hasan Arat'ın iş birliği anlaşması yaptığı; Al Nassr, Paris Saint Germain ve Chelsea'den birer oyuncu için atak başlayacak. İlk olarak Beşiktaş Camiası'nın yıllardır özlemini çektiği Anderson Talisca için girişimlerde bulunacak olan yönetim, yıldız orta saha oyuncusunu tekrar Kartal yapabilmek için Al Nassr'ı sonuna kadar zorlayacak.

CARLOS SOLER

Siyah-Beyazlılar, Talisca hamlesi sonrasında Fransız devi PSG'nin kapısını çalacak. İspanyol orta saha Carlos Soler için girişimler başlayacak. 26 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle takıma kazandırılması için büyük çaba sarf edilecek. Plan tutmazsa kiralama operasyonu yapılacak. Paris ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Soler'in piyasa değeri 20 milyon Euro bandında...

MALANG SARR

Stoper hattına lider özellikli bir isim kazandırabilmek için yoğun çaba sarf eden Kartal, aradığı ismi Chelsea'de buldu. Fransız sol stoper Malang Sarr için İngiliz temsilcisiyle görüşmeler yakında başlayacak. Piyasa değeri 6 milyon Euro bandında olan 24 yaşındaki stoper, sol bekte de görev yapabiliyor.

YOUCEF ATAL

Filistin yanlısı paylaşımları yüzünden Fransız Nice takımı tarafından kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal'ın, Beşiktaş'la 18 Aralık tarihinden sonra görüşmelere başlayacağı bildirildi. Cezayir basını bu konuda şu önemli ayrıntılara yer verdi; 'Nice Kulübü, önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan Atal'ın satışından para kazanmak istiyor. Beşiktaş'ın adı da bu transferde ön planda' denildi. Ayrıca haberin devamında 18 Aralık'ta görülecek davanın sonrasında Beşiktaş'ın, Cezayirli yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracağı da söylendi.