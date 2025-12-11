İSTANBUL 14°C / 6°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş transfer için düğmeye bastı! Hedef Emmanuel Agbadou
Spor

Beşiktaş transfer için düğmeye bastı! Hedef Emmanuel Agbadou

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibin, Premier Lig takımı Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Emmanuel Agbadou için çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

11 Aralık 2025 Perşembe 15:36
Beşiktaş transfer için düğmeye bastı! Hedef Emmanuel Agbadou


Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlıların gündemine İngiltere'den sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile ilgileniyor.

Haberde siyah-beyazlıların, stoper bölgesi için ilk adayının Fildişi Sahilli oyuncunun olduğu kaydedildi.

Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 15 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor.

