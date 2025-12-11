Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlıların gündemine İngiltere'den sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou ile ilgileniyor.

Haberde siyah-beyazlıların, stoper bölgesi için ilk adayının Fildişi Sahilli oyuncunun olduğu kaydedildi.

Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 15 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 18 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor.