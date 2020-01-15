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Spor

Beşiktaş o isimleri satarak golcü alacak

Beşiktaş, Tyler Boyd ve Lens'i elden çıkartarak forvet transferi yapmayı planlıyor.

15.01.2020  12:41 - Güncelleme: 15.01.2020  12:41

Beşiktaş'ta tüm gözler ara transferde yapılması düşünülen takviyelere çevrilmiş durumda. Yönetim, forvet hattına takviye yapmak için imkanları sonuna kadar zorluyor.

En düşük maliyetle Avcı'nın elini güçlendirmek isteyen yönetim, Tyler Boyd ve Lens'i elden çıkartarak transfer piyasasında hareket alanı kazanmayı planlıyor. İlk olarak kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, listesindeki iki isme ağırlık vermiş durumda. Bu isimler Hugo Rodallega ile Aleksandar Prijovic.

İLK HEDEF TAKAS

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Rodallega, Denizlispor adına ilk yarıda ligde 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için en önemli artılarından biri, büyük takım atmosferini çok iyi bilmesi. 1.5 yıl daha kontratı olan Kolombiyalı forvetin, kulüplerin anlaşması durumunda kariyerini Kara Kartal'da sürdürme ihtimali son derece yüksek olarak değerlendiriliyor. Bu transferde Denizlispor ile oyuncu takası konusundaki görüşmeler henüz bir sonuç kazanmadı.

(Fotomaç)

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