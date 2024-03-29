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Spor

Beşiktaş transfer komitesinin kurulacağını duyurdu

Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 2024-2025 sezonu için transfer komitesi kurulduğunu duyurdu.

29 Mart 2024 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Beşiktaş transfer komitesinin kurulacağını duyurdu
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Gelecek sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'tan transfer için bir hamle geldi.

Beşiktaş Kulübü, Hüseyin Yücel'in başkanlığını yapacağı 2024-25 sezonunu kapsayan bir transfer komitesi kurduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, '2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir. Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır.' ifadeleri kullanıldı.

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